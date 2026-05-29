Predaj nových domov v USA v apríli prudko klesol
Predaj nových domov v USA klesol v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 6,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 622.000 jednotiek.
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Predaj nových domov v USA zaznamenal v apríli nečakane prudký pokles. Podpora v podobe priaznivého počasia, ktorá mala vplyv na vývoj na realitnom trhu v predchádzajúcom období, už vyprchala a náladu potenciálnych kupcov do veľkej miery ovplyvnili vysoké úrokové sadzby na hypotékach. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje amerického ministerstva obchodu.
Predaj nových domov v USA klesol v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 6,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 622.000 jednotiek. Počas tohto roka zaznamenal predaj nových domov výraznejší pokles v januári, keď ho vtedy poznačilo mrazivé počasie. Vo februári a marci sa predaje po zlepšení počasia zvýšili, tento faktor však už v apríli na spotrebiteľov výraznejší vplyv nemal. V medziročnom porovnaní klesol predaj nových domov v apríli o 11,3 %.
Zo štyroch sledovaných regiónov zaznamenal predaj nových domov výrazný pokles v troch z nich. Prepadol sa na Severovýchode, v regióne Juh aj Stredozápad. Celkový pokles mohol byť ešte výraznejší, zmiernil ho však predaj v regióne Západ, kde zaznamenal rast.
Vývoj na trhu s novými domami ovplyvňujú najmä úrokové sadzby na hypotékach. Na začiatku tohto roka klesli, avšak po útoku USA a Izraela na Irán začali rásť. Koncom februára, tesne pred útokom na Irán, dosiahla priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie 5,98 %. V týždni do 22. mája však predstavovala 6,65 %, čo je najvyššia úroveň od augusta minulého roka.
