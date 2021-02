Predaj nových domov v USA v januári nečakane prudko vzrástol

Washington 24. februára (TASR) - Predaj nových domov v USA vzrástol v prvom mesiaci tohto roka omnoho výraznejšie, než sa očakávalo. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu.



Predaj nových domov vzrástol v januári o 4,3 % na ročnú mieru 923.000 po decembrovom 5,5-percentnom raste na 885.000 domov. Decembrový údaj predstavuje revíziu smerom nahor, keďže ministerstvo pôvodne uvádzalo predaj nových domov v decembri na úrovni 842.000. Ekonómovia, ktorí vychádzali z pôvodnej decembrovej úrovne predaja, počítali s januárovým rastom iba o 1,5 % na ročnú mieru 855.000 domov.



Najvýraznejšie sa pod rozsah predaja nových domov v januári podpísal Stredozápad. V tejto oblasti vyskočil predaj o 12,6 %. Výrazný rast predaja zaznamenala aj západná oblasť USA, kde sa predaj nových domov zvýšil o 6,8 % a solídny rast vykázala aj oblasť na juhu Spojených štátov. Tam sa predaj zvýšil o 3 %. Naopak, predaj nových domov na Severovýchode sa v januári prepadol o 13,9 %.



Stredná cena nového domu v USA dosiahla v januári 346.400 USD (285.197 eur). V porovnaní s decembrom to predstavuje pokles o 1,9 %, v medziročnom porovnaní to však znamená rast o 5,3 %.



(1 EUR = 1,2146 USD)