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Predaj nových domov v USA v júni medziročne vzrástol o 1,6 %
Mediánová cena nového domu v USA v júni medziročne klesla o 2,7 % na 398.300 USD (349.631 eur).
Autor TASR
Washington 24. júla (TASR) - Predaj nových rodinných domov v USA v júni po dvoch mesiacoch poklesu stúpol. Vyššie úrokové sadzby z hypotekárnych úverov však oživenie obmedzili a naďalej vytláčajú potenciálnych kupcov z trhu s bývaním. Americké ministerstvo obchodu v piatok uviedlo, že predaj nových domov minulý mesiac vzrástol o 1,6 % na sezónne upravenú anualizovanú mieru 628.000 bytových jednotiek. Ekonómovia odhadovali, že anualizovaná miera bude 610.000 domov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Mediánová cena nového domu v USA v júni medziročne klesla o 2,7 % na 398.300 USD (349.631 eur). Priemerné úroky z 30-ročnej hypotekárnej pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou sa však za ostatný týždeň zvýšili na najvyššiu úroveň od minulého augusta.
Americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA) tento týždeň uviedla, že úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru v týždni končiacom 17. júla vzrástla na 6,69 %, čiže sa dostala najvyššie za 11 mesiacov. Odvtedy, ako USA a Izrael koncom februára zaútočili na Irán, sa úroky z hypotekárnych pôžičiek zvýšili približne o 0,6 percentuálneho bodu.
(1 EUR = 1,1392 USD)
Mediánová cena nového domu v USA v júni medziročne klesla o 2,7 % na 398.300 USD (349.631 eur). Priemerné úroky z 30-ročnej hypotekárnej pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou sa však za ostatný týždeň zvýšili na najvyššiu úroveň od minulého augusta.
Americká Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA) tento týždeň uviedla, že úroková sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru v týždni končiacom 17. júla vzrástla na 6,69 %, čiže sa dostala najvyššie za 11 mesiacov. Odvtedy, ako USA a Izrael koncom februára zaútočili na Irán, sa úroky z hypotekárnych pôžičiek zvýšili približne o 0,6 percentuálneho bodu.
(1 EUR = 1,1392 USD)