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Predaj nových domov v USA v máji prudko klesol
Predaj nových domov klesol v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 580.000 jednotiek.
Autor TASR
Washington 24. júna (TASR) - Predaj nových domov v USA v máji klesol, keďže na dopyt zo strany potenciálnych kupcov naďalej negatívne vplývali vysoké sadzby na hypotekárnych úveroch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v stredu najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.
Predaj nových domov klesol v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 580.000 jednotiek. V medziročnom porovnaní predaj klesol o 6,9 %.
Vývoj na trhu s novými domami ovplyvňujú najmä úrokové sadzby na hypotékach. Na začiatku tohto roka klesli, avšak po útoku USA a Izraela na Irán začali rásť. Koncom februára, tesne pred útokom na Irán, dosiahla priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie 5,98 %. V minulom týždni sa pohybovala na úrovni 6,47 %.
Predaj nových domov klesol v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 7,3 % na sezónne upravenú ročnú mieru 580.000 jednotiek. V medziročnom porovnaní predaj klesol o 6,9 %.
Vývoj na trhu s novými domami ovplyvňujú najmä úrokové sadzby na hypotékach. Na začiatku tohto roka klesli, avšak po útoku USA a Izraela na Irán začali rásť. Koncom februára, tesne pred útokom na Irán, dosiahla priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie 5,98 %. V minulom týždni sa pohybovala na úrovni 6,47 %.