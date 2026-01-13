< sekcia Ekonomika
Predaj nových domov v USA v októbri mierne klesol
Októbrový predaj sa znížil o 0,1 % na ročnú mieru 737.000 domov po prudkom septembrovom raste o 3,8 % na ročnú mieru 738.000 domov.
Autor TASR
Washington 13. januára (TASR) - Predaj nových domov v USA sa v októbri mierne oslabil. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. Mierny pokles však nastal po tom, ako predaj v septembri stúpol na najvyššiu úroveň od mája 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Októbrový predaj sa znížil o 0,1 % na ročnú mieru 737.000 domov po prudkom septembrovom raste o 3,8 % na ročnú mieru 738.000 domov. Ekonómovia očakávali, že predaj nových domov v októbri klesne na ročnú mieru 710.000.
Ministerstvo obchodu ďalej uviedlo, že mediánová predajná cena nových domov v USA bola v októbri 392.300 USD (336.623 eur). Bolo to o 3,3 % menej oproti septembrovej cene 405.800 USD a o 8 % menej v porovnaní s cenou 426.300 USD v októbri predchádzajúceho roka.
(1 EUR = 1,1654 USD)
Októbrový predaj sa znížil o 0,1 % na ročnú mieru 737.000 domov po prudkom septembrovom raste o 3,8 % na ročnú mieru 738.000 domov. Ekonómovia očakávali, že predaj nových domov v októbri klesne na ročnú mieru 710.000.
Ministerstvo obchodu ďalej uviedlo, že mediánová predajná cena nových domov v USA bola v októbri 392.300 USD (336.623 eur). Bolo to o 3,3 % menej oproti septembrovej cene 405.800 USD a o 8 % menej v porovnaní s cenou 426.300 USD v októbri predchádzajúceho roka.
(1 EUR = 1,1654 USD)