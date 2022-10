Predaj nových domov v USA v septembri klesol o viac než desatinu

Washington 26. októbra (TASR) - Po výraznom raste v auguste predaj nových domov v Spojených štátoch minulý mesiac klesol o viac než desatinu. Navyše údaje za predchádzajúci mesiac boli revidované smerom nadol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.



Ministerstvo v stredu uviedlo, že predaj nových domov klesol v septembri medzimesačne o 10,9 % na sezónne upravenú ročnú mieru 603.000. Okrem toho revidovalo augustový predaj na 677.000 domov oproti predchádzajúcemu údaju, ktorý uvádzal za august ročnú mieru 685.000 jednotiek. Aj upravený údaj však znamenal výrazný rast, konkrétne o 24,7 %.



V septembri sa predaj nových domov najviac znížil na husto obývanom juhu, a to o 20,2 %. Pokles zaznamenal aj v západných štátoch USA, aj keď iba mierny, konkrétne o 0,7 %. Naopak, na Stredozápade a v severovýchodnej oblasti USA sa predaj nových domov zvýšil, pričom najmä Severovýchod vykázal vysoké čísla. V danej oblasti predaj nových domov vzrástol až o 56 %, Na Stredozápade iba o 4,3 %.



V medziročnom porovnaní sa predaj nových domov v USA prepadol v septembri o 17,6 %. Napriek tomu septembrové výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že predaj klesne na ročnú mieru 585.000 domov.



Mediánová cena nového domu v USA dosiahla v septembri 470.600 USD (469.520 eur). V porovnaní so septembrom minulého roka to predstavuje rast o 13,9 %.



(1 EUR = 1,0023 USD)