Washington 25. marca (TASR) - Predaj nových domov v USA vo februári nečakane klesol. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa údajov ministerstva sa predaj nových domov v Spojených štátoch vo februári 2024 znížil medzimesačne o 0,3 % na ročnú mieru 662.000 po januárovom náraste o 1,7 % na revidovaných 664.000 kusov.



Ekonómovia očakávali, že predaj nových domov sa aj vo februári zvýši, a to o 2,9 % na 680.000 z pôvodných 661.000 v januári pred revíziou. V medziročnom porovnaní predaj nových domov vo februári 2024 vzrástol o 5,9 %.



Neočakávaný medzimesačný pokles čiastočne odrážal výrazné zníženie predaja nových domov na severe USA vo februári, a to o 31,5 % na 37.000 po takmer zdvojnásobení predaja na 54.000 domov v januári.



Aj na Stredozápade predaj nových domov minulý mesiac klesol, a to o 2,4 % na 83.000, zatiaľ čo na Západe sa zvýšil o 2,3 % na 175.000 a na juhu vzrástol o 3,7 % na 367.000.



Ministerstvo v správe ďalej uviedlo, že tzv. stredná predajná cena nových domov vo februári medzimesačne klesla o 3,5 % na 400.500 USD (369.635,44 eura) zo 414.900 USD v januári. Medziročne sa znížila o 7,6 % zo 433.300 USD pred rokom.



(1 EUR = 1,0835 USD)