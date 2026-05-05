sekcia Ekonomika
Predaj nových domov v USA vzrástol v marci výraznejšie, než sa čakalo
Predaj nových domov v USA vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 7,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 682.000 jednotiek.
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Predaj nových domov v Spojených štátoch zaznamenal v marci rast o viac než 7 %, pričom výrazne prekonal odhady trhov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu, ktoré priniesli agentúry AFP a Reuters. Prispelo k tomu zníženie mediánovej ceny nových nehnuteľností.
Predaj nových domov v USA vzrástol v marci v porovnaní s februárom o 7,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 682.000 jednotiek. Údaje prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s predajom 660.000 domov, pričom tempo rastu predaja bolo najvyššie v tomto roku.
Trh čiastočne podporila nižšia mediánová cena. Tá dosiahla v marci 387.400 USD (331.508 eur), čo oproti februáru predstavuje pokles o 5,3 % a oproti marcu minulého roka o 6,2 %.
(1 EUR = 1,1686 USD)
