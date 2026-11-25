< sekcia Ekonomika
Predaj nových domov v USA vzrástol v októbri na takmer ročné maximum
Ministerstvo uviedlo, že predaj nových domov vzrástol v októbri o 14,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 701.000.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Predaj nových domov v Spojených štátoch zaznamenal v októbri nečakaný vývoj. Vzrástol o viac než 14 % na takmer ročné maximum, pričom ekonómovia počítali s jeho poklesom. Pod nečakaný rast predaja sa čiastočne podpísalo zníženie cien ponúkaných nehnuteľností. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, ktoré sa odvolali na údaje amerického ministerstva obchodu.
Ministerstvo uviedlo, že predaj nových domov vzrástol v októbri o 14,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 701.000. To je najvyššia úroveň predaja od decembra 2025.
Výsledky vysoko prekonali očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom predaja na 650.000 domov, pričom vychádzali z pôvodných údajov za september na úrovni 676.000 domov.
Ministerstvo však údaje za september revidovalo výrazne smerom nadol, pričom spresnené údaje stanovili ročnú mieru predaja 614.000 domov. To je najnižšia hodnota od januára tohto roka. Predaj nových domov však tvorí iba malý podiel z celkového trhu s nehnuteľnosťami v USA a výkyvy na ňom sú časté.
Ministerstvo uviedlo, že predaj nových domov vzrástol v októbri o 14,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 701.000. To je najvyššia úroveň predaja od decembra 2025.
Výsledky vysoko prekonali očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom predaja na 650.000 domov, pričom vychádzali z pôvodných údajov za september na úrovni 676.000 domov.
Ministerstvo však údaje za september revidovalo výrazne smerom nadol, pričom spresnené údaje stanovili ročnú mieru predaja 614.000 domov. To je najnižšia hodnota od januára tohto roka. Predaj nových domov však tvorí iba malý podiel z celkového trhu s nehnuteľnosťami v USA a výkyvy na ňom sú časté.