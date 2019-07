Predaj nových domov v USA zaznamenal v júni prudký rast

Stredná cena domu predávaného v júni dosiahla podľa ministerstva obchodu 310.400 USD (278.636 eur).

Washington 24. júla (TASR) - Predaj nových domov v USA zaznamenal minulý mesiac výrazné zotavenie, na druhej strane však údaje o predaji za predchádzajúce tri mesiace boli revidované smerom nadol. To znamená, že trh s bývaním aj naďalej zaznamenáva výkyvy.



Americké ministerstvo obchodu uviedlo, že predaj nových domov vzrástol v júni medzimesačne o takmer 7 % na sezónne upravenú ročnú mieru 646.000 jednotiek. Májové údaje však boli upravené na 604.000 jednotiek z pôvodne udávaných 626.000. Aj v prípade apríla a marca boli údaje o predaji nových odmov skresané nadol.



Ekonómovia počítali s rastom predaja na ročnú mieru 660.000, vychádzali však z pozitívnejších predbežných údajov za máj.



Pod výrazný rast predaja v júni sa podpísali najmä predaje na západe USA, ktoré zaznamenali prudký obrat. Zatiaľ čo v máji sa počet predaných nových domov prepadol o 38,5 % na ročnú mieru 123.000 jednotiek, v júni vyskočil na 185.000 jednotiek. To znamená rast o 50,4 %.



Vzrástol aj predaj v južných oblastiach USA, avšak len o 0,3 %. Na druhej strane, v oblasti Stredozápad a Severovýchod predaje klesli.



Stredná cena domu predávaného v júni dosiahla podľa ministerstva obchodu 310.400 USD (278.636 eur). Medzimesačne to predstavuje rast o 2,3 %, v medziročnom porovnaní to však znamená mierny pokles, keď v júni 2018 dosahovala 310.500 USD.



(1 EUR = 1,1140 USD)