Predaj nových domov v USA zaznamenal v júli prudký pokles

Washington 23. augusta (TASR) - Predaj nových domov v Spojených štátoch zaznamenal minulý mesiac prudký pokles, pričom objem predaja dosiahol najnižšiu úroveň za 6,5 roka. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu, podľa ktorého vývoj na realitnom trhu ovplyvňujú najmä rastúce úroky hypoték a zvyšujúce sa ceny nehnuteľností. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Predaj nových domov v USA klesol v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 12,6 % na sezónne upravenú ročnú mieru 511.000 domov, uviedlo ministerstvo obchodu. To je najslabší predaj od januára 2016. Výsledky zaostali aj za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s poklesom predaja na ročnú mieru 575.000 jednotiek, pričom vychádzali z pôvodne udávanej júnovej úrovne 590.000 domov. Tú ministerstvo obchodu revidovalo smerom nadol na ročnú mieru 585.000 nehnuteľností.



Jedinou zo štyroch sledovaných oblastí v USA, kde sa predaj nových domov zvýšil, bol Severovýchod. V oblastiach Západ, Stredozápad a najmä husto obývaný Juh predaj nových domov klesol, a to o dvojciferné hodnoty.



V medziročnom porovnaní sa predaj nových domov v USA prepadol v júli o 29,6 %. Svoje maximum dosiahol predaj v tomto segmente v januári minulého roka, keď dosiahol 993.000 jednotiek. Bol to najvyšší predaj od konca roka 2006.