Predaj energetických vozidiel v Číne by mal rásť ročne o viac než 40 %

Šanghaj 18. júna (TASR) - Predaj ekologickejších, takzvaných nových energetických vozidiel (NEV) v Číne by mal v nasledujúcich piatich rokoch rásť ročne o viac než 40 %. Uviedol to v piatok na konferencii v Šanghaji predstaviteľ Čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM).



Ako zástupca CAAM informoval, podľa združenia by sa tento rok malo vozidiel patriacich do skupiny NEV (zahrnuje elektrické autá, plug-in hybridy či autá na vodíkový pohon) predať približne 1,9 milióna. V budúcom roku už združenie očakáva predaj 2,7 milióna týchto vozidiel. Ak sa odhad CAAM vyplní, bude to znamenať rast o viac než 42 %.



Záujem o autá s alternatívnym pohonom v Číne výrazne rastie. Ukázali to aj nedávne údaje o predaji áut v najväčšej ázijskej ekonomike za mesiac máj. Podľa CAAM celkový predaj áut v Číne v máji medziročne klesol o 3 %, predaj áut zo skupiny NEV však vyskočil až o 160 %.