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Predaj nových energetických vozidiel značky VW v Číne prudko stúpol
Čínsky trh je pre skupinu VW nesmierne dôležitý.
Autor TASR
Peking 11. novembra (TASR) - Predaj nových energetických vozidiel (NEV) automobilky Volkswagen na čínskom trhu v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpol o 347 % na 28.000. Nemecký výrobca áut to v stredu oznámil v Pekingu. V Číne medzi NEV patria úplne elektrické a hybridné vozidlá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tento rast pravdepodobne súvisí aj so skutočnosťou, že Volkswagen tento rok uviedol na trh 11 nových modelov NEV a ďalšie dva budú nasledovať. Volkswagen očakáva pokračujúci silný rast predaja NEV. „Do roku 2027 sa chceme zaradiť medzi desať najlepších značiek NEV v Číne,“ povedal šéf značky Volkswagen v tejto krajine Robert Cisek. Celkový predaj volkswagenov v Číne však za január až september medziročne klesol o viac ako 30 % na 1,38 milióna vozidiel.
Čínsky trh je pre skupinu VW nesmierne dôležitý. Značky najväčšieho európskeho výrobcu automobilov tam generujú významnú časť svojich príjmov a podľa vyhlásení koncernu sú zároveň vďaka výhodám lokality schopné vyvíjať nové modely rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie. Volkswagen tiež oznámil svoj zámer obsluhovať v budúcnosti trhy na globálnom Juhu zo svojich čínskych prevádzok.
Tento rast pravdepodobne súvisí aj so skutočnosťou, že Volkswagen tento rok uviedol na trh 11 nových modelov NEV a ďalšie dva budú nasledovať. Volkswagen očakáva pokračujúci silný rast predaja NEV. „Do roku 2027 sa chceme zaradiť medzi desať najlepších značiek NEV v Číne,“ povedal šéf značky Volkswagen v tejto krajine Robert Cisek. Celkový predaj volkswagenov v Číne však za január až september medziročne klesol o viac ako 30 % na 1,38 milióna vozidiel.
Čínsky trh je pre skupinu VW nesmierne dôležitý. Značky najväčšieho európskeho výrobcu automobilov tam generujú významnú časť svojich príjmov a podľa vyhlásení koncernu sú zároveň vďaka výhodám lokality schopné vyvíjať nové modely rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie. Volkswagen tiež oznámil svoj zámer obsluhovať v budúcnosti trhy na globálnom Juhu zo svojich čínskych prevádzok.