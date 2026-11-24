< sekcia Ekonomika
Predaj nových osobných áut v EÚ v októbri vzrástol o 2,6 %
Išlo už o deviaty mesiac posilňovania odbytu áut na európskom trhu v rade, hoci tempo rastu sa spomalilo oproti septembrovej úrovni 9,3 %.
Autor TASR
Brusel 24. novembra (TASR) - Počet registrácií nových osobných automobilov v Európskej únii (EÚ) v októbri medziročne stúpol o 2,6 % na 939.447 vozidiel. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Išlo už o deviaty mesiac posilňovania odbytu áut na európskom trhu v rade, hoci tempo rastu sa spomalilo oproti septembrovej úrovni 9,3 %.
Trh naďalej ťažil zo silného dopytu spotrebiteľov po rôznych typoch elektrických vozidiel. Ich predaju pomohla širšia ponuka modelov, ale aj opatrenia na podporu odbytu. Všetky štyri najväčšie trhy v EÚ zaznamenali rast. Vo Francúzsku odbyt nových áut stúpol o 7 %, v Taliansku o 5 %, v Španielsku o 1,8 % a v Nemecku o 1,7 %.
Od začiatku roka do záveru októbra počet registrácií nových automobilov v EÚ podľa údajov ACEA vzrástol o 5,4 %. Batériové vozidlá (BEV) tvorili v EÚ 23,4 % trhu s novými autami. Dvojciferný rast ich odbytu nastal vo Francúzsku (79,4 %), Nemecku (60,7 %) a v Dánsku (41 %).
Išlo už o deviaty mesiac posilňovania odbytu áut na európskom trhu v rade, hoci tempo rastu sa spomalilo oproti septembrovej úrovni 9,3 %.
Trh naďalej ťažil zo silného dopytu spotrebiteľov po rôznych typoch elektrických vozidiel. Ich predaju pomohla širšia ponuka modelov, ale aj opatrenia na podporu odbytu. Všetky štyri najväčšie trhy v EÚ zaznamenali rast. Vo Francúzsku odbyt nových áut stúpol o 7 %, v Taliansku o 5 %, v Španielsku o 1,8 % a v Nemecku o 1,7 %.
Od začiatku roka do záveru októbra počet registrácií nových automobilov v EÚ podľa údajov ACEA vzrástol o 5,4 %. Batériové vozidlá (BEV) tvorili v EÚ 23,4 % trhu s novými autami. Dvojciferný rast ich odbytu nastal vo Francúzsku (79,4 %), Nemecku (60,7 %) a v Dánsku (41 %).