Predaj nových rezidenčných nehnuteľností v USA v decembri klesol
Autor TASR
Washington 21. februára (TASR) - Predaj nových rezidenčných nehnuteľností v USA sa v decembri znížil po prudkom náraste v novembri. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Predaj nových rezidenčných nehnuteľností v decembri klesol o 1,7 % a v prepočte na celý rok dosiahol 745.000 obytných jednotiek, uviedlo v piatok (20. 2.) americké ministerstvo obchodu. V novembri vyskočil o 15,5 % na 758.000 obytných jednotiek. Analytici počítali s tým, že predaj v prepočte na celý rok dosiahne v novembri 735.000 a v decembri 728.000 obytných jednotiek.
V novembri sa predaj nových rezidenčných nehnuteľností dostal na najvyššiu úroveň od februára 2022. Ministerstvo obchodu odhaduje, že za celý rok 2025 sa v USA odhadom predalo 679.000 nových rezidenčných nehnuteľností, čo je o 1,1 % menej než 686.000 v roku 2024.
Podľa ministerstva bolo na konci decembra v ponuke na predaj 472.000 obytných jednotiek, čo je o 2,7 % menej v porovnaní s koncom novembra a o 3,5 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom.
Mediánová cena nových domov predaných v decembri dosiahla 414.400 USD (352.171 eur), čo je o 4,2 % viac ako novembri, no o 2 % menej ako v rovnakom mesiaci pred rokom.
(1 EUR = 1,1767 USD)
