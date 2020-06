Peking 11. júna (TASR) - Predaj nových vozidiel v Číne v máji vzrástol, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 14,5 %. Uviedlo to vo štvrtok čínske združenie výrobcov áut CAAM. To signalizuje, že najväčší automobilový trh na svete sa zotavuje z prepadu počas blokády spojenej s pandémiou nového koronavírusu.



Májové tempo rastu predaja áut bolo zároveň oveľa vyššie ako v apríli, keď dosiahlo 4,4 % po poklese o 43 % v marci. Do apríla sa predaj áut znižoval o dvojciferné číslo, keďže Čína v januári zaviedla prísne obmedzenia a zatvorila veľké časti ekonomiky.



Podľa údajov CAAM sa v máji predalo v Číne 2,19 milióna vozidiel. Politika štátnej podpory a zvýšenie dôvery spotrebiteľov prispeli k májovému rastu dopytu po autách, uviedlo združenie.



Vývoj pandémie vo svete však môže mať negatívny vplyv na zahraničný dopyt po vozidlách vyrobených v Číne, upozornilo CAAM.



Z jeho údajov ďalej vyplýva, že predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV) v máji klesol už 11. mesiac v rade na 82.000 kusov. Medzi NEV patria elektrické vozidlá, hybridné modely aj autá na vodíkové palivové články.



Automobilky vrátane domácej spoločnosti Geely Automobile Holdings, japonskej Toyota Motor aj americkej Ford Motor vykázali v máji rast predaja v Číne.



Združenie CAAM minulý mesiac uviedlo, že predaj automobilov za celý rok môže klesnúť o 15 až 25 % v dôsledku vládnych obmedzení.



Tento výhľad naznačuje výzvy, ktoré stoja pred odvetvím v čase, keď sa snaží prekonať dlhodobý pokles dopytu, ktorý negatívne ovplyvnil aj obchodný spor Číny s USA.