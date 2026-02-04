< sekcia Ekonomika
Predaj ojazdených áut v januári klesol medziročne o 15,5 %
Na Slovensku sa v januári predalo 33.262 ojazdených áut.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Na Slovensku sa v januári predalo 33.262 ojazdených áut, čo bolo najmenej od roku 2023. V porovnaní s januárom 2025, keď sa predalo 39.332 vozidiel, to predstavuje pokles o 15,5 % (o 6070 áut). Vyplýva to z analýzy sekundárneho trhu spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa sietí AAA AUTO a Mototechna.
Spoločnosť pokles pripísala aj mrazivému počasiu, ktoré podľa nej odradilo časť ľudí od individuálnych predajov a kúpy medzi súkromnými osobami. „Ukázalo sa, že mrazivé dni zrejme odradili mnohých ľudí riešiť kúpu či predaj auta medzi sebou,“ uviedla generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.
Priemerná cena predaného jazdeného auta na Slovensku v januári medziročne stúpla z 12.189 eur na 12.701 eur. Priemerný vek vozidiel zostal 12 rokov a priemerný počet najazdených kilometrov bol v oboch porovnávaných obdobiach vyše 171.000.
Z hľadiska pohonov v januári dominovali na sekundárnom trhu dieselové autá so 60,5-percentným podielom, viac ako tretina predaných vozidiel mala benzínový motor. V obľúbenosti karosérií viedli SUV s 36-percentným podielom, nasledovali kombi (24 %) a hatchbacky (12 %).
