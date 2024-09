Predaj osobných áut v Číne v auguste klesol piaty mesiac po sebe

Peking 9. septembra (TASR) - Predaj osobných vozidiel v Číne v auguste klesol už piaty mesiac po sebe, hoci predaj plne elektrických a plug-in hybridných modelov vzrástol, k čomu prispeli dotácie pre vodičov, ktorí sa rozhodli pre výmenu svojich áut so spaľovacími motormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predaj klesol medziročne o 1,1 % na 1,92 milióna vozidiel, oznámilo v pondelok Čínske združene výrobcov osobných automobilov (CPCA). V júli predaje klesli o 3,1 %. Predaj tzv. nových elektrických vozidiel, teda čisto elektrických modelov a plug-in hybridov, vyskočil o 43,2 % a tvoril rekordných 53,5 % z celkového predaja.



Čínski vodiči majú nárok na príspevok až do výšky 20.000 jüanov (2543 eur) pri výmene automobilov s benzínovým motorom za vozidlá z kategórie NEV. V reakcii na pokles spotrebiteľských výdavkov miestne najväčšie spoločnosti Nio a Xpeng, ktoré vyrábajú elektrické vozidlá, začiatkom tohto roka uviedli na trh značky s nižšou cenou.



Rastúci dopyt po elektrických vozidlách a plug-in hybridoch len málo pomohol predajcom, ktorí bojujú s poklesom cien. Viac ako polovica predajcov skončila za šesť mesiacov do konca júna v strate, pričom ich podiel v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 7,3 percentuálneho bodu.