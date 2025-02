Predaj osobných áut v Číne v januári klesol

Peking 11. februára (TASR) - Predaj osobných áut v Číne v januári 2025 klesol, prvýkrát od septembra a najviac za takmer rok. Oznámilo to v utorok čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, predaj osobných vozidiel na najväčšom automobilovom trhu na svete sa v januári 2025 znížil medziročne o 12 %. Predaj osobných vozidiel na čínskom trhu má však tendenciu vykazovať veľké výkyvy v prvých dvoch mesiacoch roka v dôsledku pohyblivého termínu osláv nového lunárneho roka, ktoré sa tento rok začali v januári, zatiaľ čo vlani to bolo vo februári.



K oslabeniu predaja mohol prispieť aj fakt, že automobilky sa na konci roka 2024 pretekali v akciách, aby splnili ročné predajné ciele, zatiaľ čo spotrebitelia sa ponáhľali využiť vládne dotácie predtým, ako bolo minulý mesiac oznámené ich predĺženie, uviedli analytici.



Údaje CPCA ukázali, že predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam okrem elektromobilov patria aj a plug-in hybridy, v januári medziročne vzrástol o 10,5 % a podieľal sa 41,2 % na celkovom predaji. Január bol už druhý mesiac po sebe, keď predaj NEV neprekonal predaj benzínových áut.



"Príprava na lunárny nový rok je tradične hlavnou sezónou pre nákupy áut vo vidieckych oblastiach, pričom dopyt pochádza väčšinou od kupujúcich, ktorí auto kupujú prvýkrát, a väčší podiel tvoria benzínové vozidlá," uviedlo CPCA.



Za celý rok 2025 sa predpokladá, že predaj NEV bude tvoriť 57 % z celkového predaja áut, oproti 47 % v minulom roku.



Keďže najväčší svetový automobilový trh je v tomto roku nastavený na pomalší predaj napriek predĺženým dotáciám, veľkí výrobcovia elektrických vozidiel vrátane BYD už tretí rok po sebe súťažia v cenovej vojne.



Spoločnosť BYD v pondelok (10. 2.) znížila vstupné ceny elektrických vozidiel s pokročilými funkciami autonómnej jazdy až na 9555 USD (9258,72 eura), čím výrazne podkopala konkurentov, ako je Tesla.



Tesla rozšírila zľavy a finančné stimuly v Číne, zatiaľ čo Xpeng a Nio ponúkajú financovanie s nulovým úrokom až na päť rokov pre niektoré modely.



Vývoz áut z Číny mal vlažný štart do nového roka, keďže v januári vzrástol medziročne o 3 % na 380.000 kusov, čo bolo spomalenie zo 6 % v decembri.



(1 EUR = 1,032 USD)