Predaj osobných áut v Číne v máji vzrástol

Peking 9. júna (TASR) - Predaj osobných áut v Číne v máji 2025 vzrástol, už štvrtý mesiac po sebe. Ale pomalším tempom, čo zdôraznilo obavy z agresívnej cenovej konkurencie. Oznámilo to v pondelok čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov CPCA sa predaj nových osobných áut na najväčšom automobilovom trhu na svete v máji 2025 zvýšil medziročne o 13,9 % na 1,96 milióna vozidiel. Tempo rastu predaja sa však spomalilo zo 14,8 % v apríli.



CPCA tiež uviedlo, že predaj elektrických vozidiel a hybridov vzrástol v máji o 28,2 %, čo bolo tiež miernejšie tempo než 33,9 % v apríli.



Výrobca elektrických vozidiel BYD oznámil za máj spomalenie medziročného rastu predaja osobných vozidiel na 14,1 % z aprílových 19,4 % napriek novému kolu dotácií a stimulov. Ostatní veľkí výrobcovia automobilov, vrátane Geely a Chery, zaznamenali tiež pomalší rast predaja. Cenové vojny tak vyvolávajú obavy z potenciálnych otrasov na trhu.



Experti varovali, že cenové vojny ohrozujú dlhodobé „zdravie“ tohto odvetvia. Podľa CPCA by sa automobilový priemysel mal zamerať na kvalitu a technologické inovácie a poprední výrobcovia automobilov by mali znížiť svoje predajné ciele na tento rok.



Údaje CPCA ďalej ukázali, že vývoz áut sa v máji zotavil a medziročne vzrástol o 13,5 % po poklese o 2 % v apríli.