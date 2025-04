Peking 9. apríla (TASR) - Predaj osobných áut v Číne v marci vzrástol vďaka vládnym dotáciám na výmenu starších áut, ktoré podporili dopyt po elektrických vozidlách a plug-in hybridoch. A to aj napriek prehlbujúcim sa deflačným tlakom na najväčšom automobilovom trhu na svete. Uviedlo to v stredu čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov CPCA sa predaj osobných vozidiel minulý mesiac zvýšil medziročne o 14,4 % na 1,97 milióna kusov. A za celý 1. štvrťrok 2025 vzrástol o 6,1 % na 5,18 milióna áut.



Elektromobily a plug-in hybridy po prvý raz za štyri mesiace predbehli autá so spaľovacími motormi a v marci sa podieľali 50,4 % na celkovom predaji.



Podpora výmeny starších áut a posun smerom k elektrickým vozidlám (EV) od začiatku tohto roka prispela k predaju 2 miliónov vozidiel. Domácnosti v Číne pritom zostávajú opatrné pri míňaní pre obavy o prácu a príjmy.



Čínsky gigant BYD v 1. štvrťroku 2025 opäť porazil Teslu a už druhý kvartál po sebe predal viac elektrických vozidiel ako americký výrobca. BYD pritom až 90 % svojich elektrických vozidiel predáva na domácom trhu.



BYD odštartoval vo februári cenovú vojnu v oblasti inteligentných elektrických vozidiel (smart EV), čo podnietilo množstvo výrobcov automobilov vrátane Leapmotor, Geely a Toyoty, aby cenovo dostupnú technológiu inteligentného riadenia účtovali ako štandardnú výbavu, a nie ako prémiovú funkciu vo svojich nových autách.



Ale smrteľná nehoda jedného zo sedanov SU7 od Xiaomi na konci minulého mesiaca rozprúdila diskusiu o bezpečnosti inteligentných jazdných systémov.