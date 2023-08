Predaj piva v Nemecku v 1. polroku klesol

Berlín 1. augusta (TASR) - Predaj piva v Nemecku sa v prvých šiestich mesiacoch 2023 znížil. Vrátil sa tak k dlhodobému trendu vytrvalého poklesu po krátkom oživení v roku 2022, keď sa mierne zvýšil vďaka ukončeniu väčšiny obmedzení spojených s ochorením COVID-19. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR správu prevzala z AP.



Podľa štatistík predaj piva v Nemecku klesol v 1. polroku 2023 o 2,9 % na 4,2 miliardy litrov. Tento údaj zahŕňa predaj piva vyrobeného v Nemecku na domácom trhu aj jeho export, ako aj predaj piva dovezeného z iných krajín Európskej únie (EÚ). Nezahŕňa však nealkoholické pivo a pivo dovážané z krajín mimo EÚ.



Nemeckí pivovarníci zápasia s dlhšie trvajúcim poklesom dopytu po pive. Predaj za prvý polrok bol o 12,2 % nižší ako pred desiatimi rokmi, uviedol štatistický úrad.



Nemecká asociácia pivovarov DBB pripísala najnovší pokles predaja chladnému počasiu na jar a neochote spotrebiteľov míňať vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú infláciu.



Tento rok je tak ďalším náročným obdobím pre pivovary, najmä malé a stredné, ktoré od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 čelia rastúcim nákladom, pričom môžu len malú časť z tohto nárastu preniesť do vyšších cien, uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ DBB Holger Eichele.



Štatistický úrad v utorok v separátnej správe uviedol, že v minulom roku sa v Nemecku vyrobilo viac ako 474 miliónov litrov piva bez alkoholu, čo je takmer dvakrát viac ako pred desaťročím. Ale to sa nedá porovnať s viac ako 7,6 miliardy litrov alkoholického piva.