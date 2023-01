Predaj Rolls-Royce vzrástol vlani na rekordnú úroveň

Londýn 9. januára (TASR) - Britská automobilka zaznamenala vlani ďalší rekordný rok, keď predala vyše 6000 áut. Rekord pritom dosiahla napriek vysokej cene svojich vozidiel a poklesu dopytu na čínskom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rolls-Royce v pondelok oznámil, že v roku 2022 predal celkovo 6021 áut. V roku 2021 predaj dosiahol 5586 vozidiel, čo bol rovnako rekord. Priemerná cena áut firmy je pritom zhruba 534.000 USD (508.571 eur) a predaj na čínskom trhu, druhom najväčšom pre Rolls-Royce, v dôsledku protipandemických opatrení vlani klesol. Pokles však podľa spoločnosti dosiahol iba jednociferné hodnoty.



K rastu predaja prispel najmä dopyt v krajinách Severnej a Južnej Ameriky. Aj naďalej bol najväčším trhom pre Rolls-Royce trh USA, ktorý sa na celkovom predaji britskej automobilky podieľal 35 %. Ten dokázal podľa šéfa firmy Torstena Müllera-Ötvösa vykompenzovať pokles v Číne, navyše rast zaznamenala automobilka aj na iných trhoch.



Dobrý by mal byť aj tento rok. Ako povedal Müller-Ötvös, objednávky majú na mesiace dopredu, a to na všetky modely. Navyše predbežné objednávky na prvé elektrické vozidlo Spectre, ktoré pôjde do predaja koncom roka, prekonali všetky očakávania.



Rolls-Royce preto počíta s rastom predaja aj v tomto roku, a to napriek zastaveniu predaja v Rusku. Ten zvykol dosahovať 250 až 300 vozidiel ročne.



(1 EUR = 1,05 USD)