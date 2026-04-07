Predaj ruských pobočiek ING stroskotal, Kremeľ transakciu neschválil
Banka ING spresnila, že ukončila rokovania o kúpnej zmluve.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 7. apríla (TASR) - Holandská finančná inštitúcia ING sa nevie zbaviť svojich ruských bankových operácií cez pobočky v tejto krajine. Spoločnosť už minulý rok našla kupca pre banku ING Russia, ale k predaju nedošlo, lebo ruské úrady transakciu neschválili. Oznámenie banky v utorok zverejnil informačný portál NL Times, informuje spravodajca TASR.
Banka ING spresnila, že ukončila rokovania o kúpnej zmluve. „Toto rozhodnutie nasleduje po našom hodnotení, že v súčasnosti neexistuje realistické očakávanie, že kupujúci získa potrebné schválenia,“ uviedla holandská banka v správe pre médiá.
Finančná inštitúcia zdôraznila, že je aj naďalej odhodlaná ukončiť svoje aktivity na ruskom trhu a „posudzuje ďalšie kroky“ na dosiahnutie tohto cieľa.
Banka ING mala predať ING Russia ruskému investorovi Global Development so stratou približne 800 miliónov eur. Materská holandská banka očakáva, že aj jej ďalšia stratégia odchodu z ruského trhu bude mať podobné finančné dôsledky.
V marci holandský finančný denník Financieele Dagblad informoval, že vláda v Moskve blokuje západným bankám odchod z krajiny. Ruské banky totiž už nemajú prístup k medzinárodnému platobnému systému SWIFT, takže zostávajúce západné banky sú pre krajinu jediným spôsobom, ako platiť za dovoz alebo vyvážať peniaze z krajiny.
ING obmedzila svoje operácie v Rusku od invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Holandská banka už ani neprijíma nových ruských klientov a podnikla kroky na oddelenie ruského podnikania od sietí a systémov ING po svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
