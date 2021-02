Predaj rýb na Slovensku medziročne rastie, prevahu však majú morské

Košice 18. februára (TASR) – Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) predali počas minulého roka celkovo 3460 ton rýb. "Medziročné rastie predaj rýb, či už chladených alebo mrazených, ale je treba povedať, že prevahu v konzumácii majú morské ryby. Veľmi obľúbenou rybou pre Slovákov je losos, no spotrebitelia si už nachádzajú oveľa viac cestu aj k sladkovodným rybám chovaným na Slovensku ako pstruh alebo sumček africký," uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.



Konzumácia rýb je dôležitá najmä pre vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín a vitamínov A a D. Aj napriek zdraviu prospešným argumentom táto spotreba na Slovensku nedosahuje úroveň prímorských štátov, respektíve štátov s vysokou nutričnou úrovňou stravy.



V tejto súvislosti sa slovenskí šéfkuchári zo združenia Aregala – kuchári bez hraníc rozhodli upozorniť na to, že kvalitné suroviny je možné nájsť aj výlučne na Slovensku. Na Popolcovú stredu (17. 2.) pripravili v jedálni pre seniorov na Vojvodskej ulici v Košiciach špeciálne pôstne menu, v ponuke bol aj sumček africký s krémovým krupotom.



Podporu iniciatíve vyjadrila európska kuchárska únia Euro-Toques. "Prostredníctvom našich členov odporúčame častejšie zaraďovanie rýb do ponuky a veríme, že práve slovenská produkcia bude mať na slovenských tanieroch čoraz väčší priestor," uviedol prezident Euro-Toques Slovensko Ján Duda.