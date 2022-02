Paríž 14. februára (TASR) - Predaj šampanského dosiahol v minulom roku historické maximum a bol vyšší ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou nového koronavírusu. Prispelo k tomu uvoľnenie obmedzení súvisiacich s pandémiou, ktoré podporilo prudký nárast exportu, najmä do Spojených štátov. Oznámili to v pondelok výrobcovia združení v Union des Maisons de Champagne (UMC).



Francúzski výrobcovia už minulý rok avizovali, že očakávajú rekordné tržby. A v pondelok potvrdili, že ich tržby v roku 2021 dosiahli 5,7 miliardy USD (5,04 miliardy eur), čo je o 14 % viac ako pred pandémiou.



Vlaňajší export dosiahol 180 miliónov 0,75-litrových fliaš, čo je o 37 % viac ako v roku 2020 a o 15 % viac ako v roku 2019. Predaj vo Francúzsku pritom stúpol vlani o 25 % a vyrovnal sa tak predaju v roku 2019 na úrovni 140 miliónov fliaš, informovala Union des Maisons de Champagne (UMC).



Vývoz do Spojených štátov amerických, ktoré sú hlavným exportným trhom pre francúzske šampanské, bol vlani o 31 % vyšší ako v roku 2019 a dosiahol rekordných 34 miliónov fliaš.



Americký trh rástol v každom z uplynulých 10 rokov, okrem roku 2020, keď sa prepadol v dôsledku blokád.



Vývoz do Británie sa v minulom roku zvýšil oproti roku 2019 o 7 % na 29 miliónov fliaš, zatiaľ čo predaj do Nemecka vyskočil o 28 % na 15 miliónov fliaš. Nasledovala Austrália s 12 miliónmi fliaš, pričom vlaňajší export vzrástol o 53 %.



Podľa predsedu UMC Jeana-Marieho Barillera aj fakt, že konzumácia šampanského doma bolo lacnejšia ako v reštaurácii a bolo ľahko dostupné on-line, pomohol zvýšiť predaj.



Rekordný dopyt potešil výrobcov, ktorí v roku 2021 čelili najslabšej produkcii za 40 rokov po tom, čo vinohrady spustošili mrazy a plesne. Pokles ponuky by však nemal ovplyvniť dostupnosť šampanského, keďže výrobcovia majú svoje zásoby.