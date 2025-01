Predaj smartfónov Apple vo 4. štvrťroku klesol

New York 13. januára (TASR) - Predaj smartfónov americkej spoločnosti Apple v posledných troch mesiacoch minulého roka klesol. A jeho podiel na globálnom trhu sa v roku 2024 znížil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa údajov prieskumnej spoločnosti Counterpoint Research sa predaj iPhonov vo 4. štvrťroku 2024, počas kľúčovej vianočnej sezóny, znížil o 5 %.



Za celý rok 2024 predal Apple na celom svete o 2 % menej smartfónov ako v predchádzajúcom roku 2023, keďže séria iPhone 16 "sa stretla so zmiešanou odozvou, čiastočne pre nedostatočnú dostupnosť funkcií umelej inteligencie (AI) americkej firmy v jej telefónoch v Číne," uviedla Counterpoint Research. Podiel spoločnosti Apple na globálnom trhu smartfónov tak v minulom roku klesol o jeden percentuálny bod na 18 %.



Agentúra Bloomberg už skôr informovala o slabšom predaji Apple vo 4. štvrťroku a hovorca prieskumnej firmy to potvrdil.



No zatiaľ čo globálny predaj smartfónov Apple v poslednom kvartáli minulého roka klesol (medziročne o 2 %), celkový trh vzrástol o 4 %.



Napriek tomu analytik spoločnosti Counterpoint Ivan Lam verí, že prémiové produkty Apple si získajú fanúšikov, čo pomáha americkému koncernu kompenzovať poklesy v iných segmentoch. "Na trhoch, ako je Čína, zaznamenávame nárast predaja zariadení série Pro," vyhlásil.



Z údajov Counterpoint Research tiež vyplýva, že aj trhový podiel juhokórejskej spoločnosti Samsung klesá, zatiaľ čo čínska značka Xiaomi rastie. Podiel spoločnosti Samsung na globálnom trhu sa vlani znížil na 19 % z 20 %, hoci Counterpoint zaznamenal silný dopyt po sérii S24. Čínska spoločnosť Xiaomi vlani, naopak, dosiahla nárast podielu na trhu na 14 % z 13 %.