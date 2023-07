Predaj smartfónov v Číne v 2. štvrťroku klesol

Šanghaj 27. júla (TASR) - Predaj smartfónov v Číne sa v 2. štvrťroku 2023 znížil o 2,1 %. Predĺžil sa tak pokles dopytu na tomto trhu, ktorý môže pretrvávať počas celého roka 2023. Ukázali to vo štvrtok údaje prieskumnej spoločnosti IDC. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



K poklesu predaja došlo aj napriek rozsiahlym zľavám počas júnového online nákupného festivalu "6.18". Americká značka Apple bola jednou z mála, ktorej sa podarilo dosiahnuť rast predaja v Číne o 6,1 %, uviedla IDC vo svojej najnovšej správe o vývoji na trhu.



Predaj smartfónov spoločností Honor Device a Xiaomi sa v uplynulom štvrťroku znížili o viac ako 17 %. Na druhej strane spoločnosť Huawei Technologies zaznamenala rast predaja najmä vďaka prémiovej sérii P60 a skladacím smartfónom.



Oppo si udržalo najväčší podiel na čínskom trhu na úrovni 17,7 %, za ním nasledovali čínske značky Vivo a Honor.



Čínsky trh so smartfónmi, ktorý je najväčší na svete, zápasí s oslabovaním ekonomiky. Predaje sa od začiatku roka 2022 každý štvrťrok zmenšovali, pretože spotrebitelia majú napätejšie rozpočty. Trh by sa mohol odraziť vo 4. štvrťroku, keď Apple a jeho konkurenti zvyčajne pošlú na trh svoje najnovšie zariadenia, ale tento rast by mohol byť slabší, ako sa očakáva.



Signály z dodávateľského reťazca sú pritom zmiešané. Spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ktorá vyrába čipy pre firmy, ako Xiaomi a Oppo, minulý týždeň znížila svoje odhady predaja za celý rok z dôvodu slabých makroekonomických podmienok a pomalšieho oživenia dopytu v Číne.