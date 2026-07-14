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Predaj smartfónov v Číne v 2. štvrťroku klesol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

To sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. polrok, za ktorý objem predaja smartfónov vykázal pokles v zhruba rovnakom rozsahu ako za 2. kvartál.

Autor TASR
Peking 14. júla (TASR) - Predaj smartfónov v Číne pokračoval v 2. štvrťroku tohto roka v poklese, už piaty kvartál v rade. To sa odrazilo aj na vývoji za celý 1. polrok, za ktorý objem predaja smartfónov vykázal pokles v zhruba rovnakom rozsahu ako za 2. kvartál. Informovala o tom agentúra Reuters.

V období od apríla do konca júna sa v Číne predalo celkovo 66 miliónov smartfónov, uviedla spoločnosť IDC. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 4,35 %. Nemalou mierou sa pod to podpísal fakt, že v dôsledku vyšších nákladov výrobcovia zvýšili ceny produktov.

Predaj smartfónov v Číne klesol aj za celý 1. polrok. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížil o 4,2 %.

Z jednotlivých výrobcov iba dvaja zaznamenali v 2. štvrťroku medziročný rast predaja, a to Huawei Technologies a Apple, ktoré svoje ceny ponechali na pôvodnej úrovni. V prvom prípade sa predaj zvýšil o 19,4 %, v druhom o 24,4 %.

Naopak, firma Xiaomi vykázala pokles objemu predaja o 21,7 %. Klesol predaj aj v prípade spoločností Oppo a Vivo, a to o 9,7 %, respektíve o 11,4 %.
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