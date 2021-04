Predaj smartfónov v Číne vzrástol v marci takmer o 70 %

Šanghaj 12. apríla (TASR) - Predaj smartfónov v Číne vzrástol minulý mesiac takmer o 70 % na vyše 35 miliónov kusov. Zverejnila to v pondelok Čínska akadémia informácií a komunikácií (CAICT). Najnovšie údaje tak potvrdzujú, že oblasť mobilných telefónov sa vrátila na predpandemickú úroveň.



Podľa údajov CAICT, ktoré zverejnila agentúra Reuters, sa v Číne predalo v marci 35,5 milióna smartfónov. To je o 69 % viac než v rovnakom mesiaci minulého roka, v ktorom sa v krajine predalo 21 miliónov smartfónov. V tom období Peking zápasil s nástupom nového koronavírusu, ktorý sa zo strednej Číny postupne rozšíril do celého sveta.



Výrazný rast v predaji smartfónov zaznamenala Čína aj v medzimesačnom porovnaní. Vo februári tohto roka sa ich predalo 21,3 milióna.



Pandémia v Číne síce ustúpila a dopyt je opäť vysoký, najnovšie však výrobcovia mobilných telefónov čelia ďalšiemu problému. Tým je nedostatok čipov. To najskôr pocítili automobilky, postupne sa však nedostatok kľúčových komponentov presúva aj do výroby smartfónov.