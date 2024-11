Predaj smartfónov zahraničných značiek v Číne v októbri klesol

Peking 27. novembra (TASR) - Predaj smartfónov zahraničných značiek v Číne, vrátane iPhonov od Apple, v októbri 2024 medziročne klesol o 44,25 %. Ukázali to v stredu údaje Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa CAICT predaj telefónov zahraničných značiek v Číne minulý mesiac klesol na 6,22 milióna kusov z 11,149 milióna kusov v októbri 2023.



Celkový predaj telefónov v Číne sa v októbri 2024 zvýšil medziročne o 1,8 % na 29,67 milióna kusov, uviedla CAICT.



Výkon amerického výrobcu Apple, najväčšieho zahraničného predajcu telefónov na čínskom trhu, na ktorom dominujú smartfóny, má významnú úlohu v celkových údajoch o predaji telefónov zahraničných značiek v krajine.



Spoločnosť Apple uviedla svoje modely iPhone 16 na trh v septembri, ale funkcia umelej inteligencie (AI) v čínštine bude k dispozícii až na budúci rok. Apple ešte neoznámil partnera pre AI pre čínsky trh.