Predaj smartfónov zahraničných značiek v Číne klesol
Autor TASR
Peking 20. augusta (TASR) - Predaj smartfónov zahraničných značiek v Číne klesol v júni medziročne o takmer tretinu. To je výrazné zrýchlenie poklesu potom, ako v máji klesol predaj týchto telefónov zhruba o 10 %. Poukázali na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií (CAICT).
Objem predaja smartfónov zahraničných značiek na čínskom trhu vrátane iPhonov od firmy Apple dosiahol podľa CAICT v júni približne 1,92 milióna kusov. Oproti júnu minulého roka to predstavuje pokles o 31,3 %.
V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci to znamená výrazné zrýchlenie tempa poklesu. Aj v máji predaj smartfónov zahraničných značiek v Číne klesol, pokles však dosiahol 9,7 %.
Celkovo sa v Číne predalo v júni tohto roka takmer 22,60 milióna smartfónov. Medziročne to predstavuje pokles o 9,3 %. V tomto prípade sa však tempo poklesu výrazne spomalilo, keď v máji klesol celkový predaj smartfónov o takmer 22 %.
