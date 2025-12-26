Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predaj smartfónov zahraničných značiek vzrástol v Číne o takmer 130 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa výpočtov Reuters vychádzajúcich z údajov CAICT sa v novembri v Číne predalo celkovo 30,16 milióna smartfónov.

Autor TASR
Peking 26. decembra (TASR) - Predaj smartfónov zahraničných značiek vzrástol v Číne v novembri o takmer 130 %. Uviedla to tento týždeň agentúra Reuters, ktorá objem predaja vypočítala na základe údajov Čínskej akadémie informácií a komunikácií (CAICT). Vzrástol aj celkový predaj inteligentných telefónov v krajine, tempo rastu však bolo podstatne miernejšie a nedosiahlo ani 2 %.

Podľa výpočtov Reuters vychádzajúcich z údajov CAICT sa v novembri v Číne predalo celkovo 30,16 milióna smartfónov. V porovnaní s novembrom minulého roka to znamená rast o 1,9 %.

Podstatne výraznejší rast vykázali smartfóny zahraničných značiek, vrátane iPhonov firmy Apple. Medziročne sa ich predaj v Číne zvýšil až o 128,4 %. Celkovo sa ich v najväčšej ázijskej ekonomike predalo 6,93 milióna, čo znamená, že zahraničné smartfóny sa na čínskom trhu s týmto tovarom podieľali takmer 23 %.
