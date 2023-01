Predaj starších domov v USA klesol aj v decembri, pokles sa zmiernil

Washington 20. januára (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch pokračoval v poklese aj v poslednom mesiaci minulého roka, tempo poklesu sa však oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci výrazne zmiernilo a bolo slabšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje americkej Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). Informoval o tom portál RTTNews.



Podľa NAR klesol predaj starších domov v USA v decembri o 1,5 % na ročnú mieru 4,02 milióna. Na porovnanie, v novembri sa ich predaj prepadol o 7,9 % na nadol revidovanú ročnú mieru 4,08 milióna.



Ekonómovia pritom počítali s poklesom predaja v decembri o 3,4 %. Z pôvodne udávaného predaja za mesiac november na úrovni 4,09 milióna by to v prepočte na celý rok znamenalo predaj 3,95 milióna domov.



Decembrové výsledky znamenajú, že predaj starších domov v Spojených štátoch klesol už 11. mesiac po sebe. Za celý rok 2022 sa predaj prepadol o 34 %. "December bol pre kupcov ďalším náročným mesiacom," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun s tým, že záujemcovia o nehnuteľnosti naďalej čelia obmedzenej ponuke a vysokým úrokovým sadzbám hypoték. V nasledujúcom období však Yun počíta s opätovným zvýšením predaja.



Stredná cena staršieho domu v USA klesla v decembri medzimesačne o 1,5 % na 366.900 USD (338.906 eur). V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka však bola o 2,3 % vyššia.



Na budúci týždeň americké ministerstvo obchodu zverejní údaje o predaji nových domov za december. Analytici očakávajú pokles predaja o 3,4 %.



(1 EUR = 1,0826 USD)