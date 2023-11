Predaj starších domov v USA klesol na viac než 13-ročné minimum

Washington 22. novembra (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch klesol minulý mesiac výraznejšie, než sa čakalo, pričom dosiahol najnižšiu úroveň za viac než 13 rokov. Poukázali na to údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). Informoval o tom server RTTNews.



NAR uviedla, že predaj starších domov v Spojených štátoch klesol v októbri o 4,1 % na ročnú mieru 3,79 milióna po tom, ako sa v septembri znížil o 2,2 %. Navyše, septembrové údaje boli revidované, pričom predbežný odhad NAR poukazoval na pokles o 2 %.



Októbrové údaje výrazne zaostali za odhadmi analytikov. Tí počítali so zmiernením poklesu predaja oproti septembru a očakávali, že predaj starších domov v USA klesne za minulý mesiac iba o 1,5 %. Októbrový objem predaja starších domov bol tak najslabší od augusta 2010.



"Pre nádejných kupcov domov to bol ďalší náročný mesiac," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. "Ponuka domov je stále nízka a okrem toho kupcov odrádzajú najvyššie úroky na hypotékach za poslednú generáciu," dodal.