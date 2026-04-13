Predaj starších domov v USA klesol na 9-mesačné minimum
Predaj je slabší, než predpokladali analytici, a je to aj najslabšia úroveň predaja starších domov v USA od júna minulého roka.
Autor TASR
Washington 13. apríla (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch zaznamenal v marci pokles, pričom objem predaja dosiahol najslabšiu úroveň za posledných deväť mesiacov. Informovali o tom agentúry AP, Reuters a portál RTTNews.
Predaj starších domov v USA klesol v marci v medzimesačnom porovnaní o 3,6 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,98 milióna, uviedla v pondelok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). Medziročne sa znížil o 1 %. Predaj je slabší, než predpokladali analytici, a je to aj najslabšia úroveň predaja starších domov v USA od júna minulého roka.
NAR okrem toho výrazne zhoršila svoju prognózu na tento rok. Pôvodne očakávala, že predaj starších domov sa zvýši o 14 %, teraz počíta s rastom iba o 4 %. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun ako dôvod uviedol rastúce úrokové sadzby na hypotékach.
Mediánová cena staršieho domu v Spojených štátoch dosiahla v marci 408.800 USD (349.880 eur). Oproti marcu minulého roka to predstavuje rast o 1,4 %.
Pod pokles predaja za mesiac marec sa podpísali všetky sledované regióny v rámci USA, pričom najslabšie výsledky vykázal Severovýchod. V tejto oblasti klesol predaj starších domov na najnižšiu úroveň od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1999. Na Stredozápade zasa predaj predstavoval najslabšiu úroveň od roku 2011.
(1 EUR = 1,1684 USD)
