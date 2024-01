Predaj starších domov v USA klesol v decembri na 13-ročné minimum

Washington 19. januára (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch minulý mesiac nečakane klesol a bol najslabší za viac ako 13 rokov. V celom roku 2023 bol predaj najhorší od roku 1995. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Predaj rezidenčných nehnuteľností, ktoré už mali vlastníka, sa v decembri medzimesačne znížil o 1 % a v prepočte na celý rok na sezónne upravenej báze dosiahol 3,78 milióna obytných jednotiek, uviedla národná asociácia realitných kancelárií NAR. Ekonómovia počítali so stagnáciou. V medziročnom porovnaní predaj padol o 6,2 % a bol najslabší od augusta 2010.



Za celý rok 2023 sa v USA predalo 4,09 milióna existujúcich rezidenčných nehnuteľností, čo bolo najmenej od roku 1995.



Predaj starších nehnuteľností sa v decembri zrejme dostal na dno a v tomto roku by mal opäť začať rásť, uviedol hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. "Úročenie hypoték je v porovnaní so situáciou spred dvoch mesiacov výrazne nižšie a ponuka na trhu by sa v nasledujúcich mesiacoch mala zvýšiť."



Medián ceny existujúcich rezidenčných nehnuteľností v decembri dosiahol 382.600 USD (351.428 eur), čo bolo o 4,4 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.



(1 EUR = 1,0887 USD)