Washington 18. augusta (TASR) - Predaj starších domov v USA klesol v júli šiesty mesiac po sebe a bol najslabší za dva roky. To je ďalší signál, že agresívne sprísňovanie menovej politiky americkou centrálnou bankou (Fed) utlmuje dopyt po bývaní, aj keď ceny domov zostávajú vysoké.



Predaj existujúcich rezidenčných nehnuteľností v júli padol o 5,9 % a v prepočte na celý rok na sezónne upravenej báze dosiahol 4,81 milióna obytných jednotiek, uviedla národná asociácia realitných kancelárií NAR. To bolo najmenej od mája 2020, keď predaj padol na najnižšiu úroveň počas pandemických lockdownov. S výnimkou pandémie to bol predaj existujúcich domov najslabší od novembra 2015. Ekonómovia počítali so znížením celoročného tempa na 4,89 milióna.



V medziročnom porovnaní sa predaj existujúcich domov prepadol o 20,2 %.



Hlavným dôvodom spomalenie predaja je prudké zvýšenie úročenia hypoték. Priemerná úroková sadzba na 30-ročnú hypotéku sa v júli nachádzala na 5,22 % oproti 3,22 % na začiatku roka.



Medián ceny existujúcich domov v júli medziročne stúpol o 10,8 % na 403.800 USD (396.738 eur).



(1 EUR = 1,0178 USD)