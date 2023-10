Predaj starších domov v USA klesol v septembri na 13-ročné minimum

Washington 19. októbra (TASR) - Predaj starších domov v USA zaznamenal v septembri výrazný pokles a dosiahol 13-ročné minimum. Napriek nepriaznivým výsledkom je však údaj, ktorý zverejnila Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), lepší, než sa čakalo. Informoval o tom server RTTNews.



NAR vo štvrtok uviedla, že predaj starších domov v USA klesol v septembri o 2 % na ročnú mieru 3,96 milióna po tom, ako sa v auguste predaj znížil o 0,7 % na ročnú mieru 4,04 milióna. Napriek výraznému zrýchleniu poklesu predaja sú údaje lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom predaja starších domov až na ročnú mieru 3,89 milióna. Na druhej strane to predstavuje pokles štvrtý mesiac po sebe, pričom predaj dosiahol najnižšiu úroveň od októbra 2010.



Ako povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun, dôvody poklesu predaja sa nemenia. Aj naďalej sú to najmä obmedzené možnosti potenciálnych kupcov.



Stredná cena starších domov v USA dosiahla v septembri 394.300 USD (373.461 eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 2,8 %.