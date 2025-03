Predaj starších domov v USA sa vo februári nečakane zotavil

Washington 20. marca (TASR) - Po výraznom poklese na začiatku roka sa predaj starších domov v Spojených štátoch vo februári nečakane zotavil. Uviedla to vo štvrtok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR), ktorej údaje zverejnil portál RTTNews.



Asociácia oznámila, že predaj starších domov vzrástol vo februári o 4,2 % na ročnú mieru 4,26 milióna. Na porovnanie, v januári sa predaj prepadol o 4,7 % na revidovanú ročnú mieru 4,09 milióna.



Februárový rast prekvapil analytikov, ktorí očakávali ďalší pokles predaja, a to o 3,2 % na ročnú mieru 3,95 milióna domov. Vychádzali pritom z pôvodných údajov za január, podľa ktorých predaj predstavoval ročnú mieru 4,08 milióna domov.



"Kupci postupne prichádzajú na trh," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. "Úrokové sadzby hypoték sa v poslednom období príliš nemenili, avšak vyššia ponuka a možnosť výberu prispeli k uvoľneniu zadržiavaného dopytu," dodal.



NAR zároveň oznámila, že mediánová cena staršieho domu v USA dosiahla vo februári 398.400 USD (367.765 eur). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 3,8 %.



(1 EUR = 1,0833 USD)