Predaj starších domov v USA sa vo februári zotavil
Autor TASR
New York 10. marca (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch vo februári stúpol, keďže kupujúci využili zníženie úrokových sadzieb z hypotekárnych úverov. Predaj sa oproti januáru zvýšil o 1,7 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,09 milióna jednotiek. Uviedla to v utorok americká Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Februárový predaj prekonal očakávanie analytikov oslovených v prieskume FactSet, ktorí v priemere prognózovali, že ročná miera bude 3,84 milióna jednotiek. „Dobrá dynamika, ale napriek tomu je predaj nižší ako pred rokom,“ poznamenal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa totiž februárový predaj oslabil o 1,4 %. Medzimesačný rast predaja pritom prišiel po januárovom poklese, ktorý bol najväčší za takmer štyri roky.
Ceny starších domov v USA minulý mesiac opäť vzrástli, aj keď pomalším tempom. Mediánová cena domu sa medziročne zvýšila o 0,3 % na 398.000 USD (341.895 eur), uviedla NAR. Posilňovala sa tak už 32 mesiacov v rade.
(1 EUR = 1,1641 USD)
