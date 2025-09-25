Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predaj starších domov v USA v auguste klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Ekonómovia očakávali, že predaj starších domov klesne v auguste až o 1,3 % na ročnú mieru 3,96 milióna jednotiek.

Autor TASR
Washington 25. septembra (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch minulý mesiac klesol, tempo poklesu však bolo mierne a nenaplnilo pesimistické očakávania ekonómov. Tí počítali s omnoho horšími výsledkami. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).

Predaj starších domov v USA klesol v auguste o 0,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4 milióny potom, ako v mesiaci júl vyskočil o 2 % na ročnú mieru 4,01 milióna jednotiek. Ekonómovia očakávali, že predaj starších domov klesne v auguste až o 1,3 % na ročnú mieru 3,96 milióna jednotiek.

Zo štyroch regiónov USA sa predaj starších domov najvýraznejšie znížil v oblasti Severovýchod, kde klesol o 4 %. Pokles zaznamenal aj v regióne Juh, a to o 1,1 %. Výraznejšiemu poklesu však zabránil vývoj v regiónoch Západ a Stredozápad. V prvom prípade sa predaj zvýšil o 1,4 % a v druhom o 2,1 %.
