< sekcia Ekonomika
Predaj starších domov v USA v januári prudko klesol
Predaj starších domov klesol medziročne o 8,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,91 milióna jednotiek, oznámila NAR.
Autor TASR
New York 12. februára (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch v januári prudko klesol, keďže mrazy a snehové búrky utlmili aktivitu na trhu, oznámila vo štvrtok Národná asociácia realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Predaj starších domov klesol medziročne o 8,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,91 milióna jednotiek, oznámila NAR. Čísla predaja podľa jej údajov klesli v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní, a to vo všetkých regiónoch. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun označil januárové údaje za sklamanie. „Teploty pod normálom a zrážky nad normálom v januári tohto roku sťažujú posúdenie základných príčin poklesu a určenie, či sú čísla za tento mesiac výnimkou,“ poznamenal ekonóm. Na druhej strane sa podľa neho dostupnosť starších domov zlepšila, čo odráža vyššie mzdy a nižšie hypotekárne sadzby v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Keďže však ponuka zostala obmedzená, ceny domov ďalej rástli, vysvetlil Yun.
Mediánová cena predaných starších domov dosiahla v januári 396.800 USD (333.445 eur), čo bolo o 0,9 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
(1 EUR = 1,19 USD)
Predaj starších domov klesol medziročne o 8,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,91 milióna jednotiek, oznámila NAR. Čísla predaja podľa jej údajov klesli v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní, a to vo všetkých regiónoch. Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun označil januárové údaje za sklamanie. „Teploty pod normálom a zrážky nad normálom v januári tohto roku sťažujú posúdenie základných príčin poklesu a určenie, či sú čísla za tento mesiac výnimkou,“ poznamenal ekonóm. Na druhej strane sa podľa neho dostupnosť starších domov zlepšila, čo odráža vyššie mzdy a nižšie hypotekárne sadzby v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Keďže však ponuka zostala obmedzená, ceny domov ďalej rástli, vysvetlil Yun.
Mediánová cena predaných starších domov dosiahla v januári 396.800 USD (333.445 eur), čo bolo o 0,9 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
(1 EUR = 1,19 USD)