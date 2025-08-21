< sekcia Ekonomika
Predaj starších domov v USA v júli vzrástol
Autor TASR
Washington 21. augusta (TASR) - Predaj starších domov v USA sa v júli zotavil, rast však naďalej brzdila ekonomická neistota a vysoké sadzby hypotekárnych úverov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).
Predaj domov minulý mesiac vzrástol o 2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,01 milióna jednotiek z júnovej úrovne 3,93 milióna jednotiek, oznámila NAR. V medziročnom porovnaní sa predaj v júli zvýšil o 0,8 %.
Priemerná sadzba 30-ročnej hypotéky s fixnou úrokovou sadzbou klesla na 6,58 %, čo je najmenej od jesene minulého roka, stále sa však pohybuje nad úrovňami spred pandémie ochorenia COVID-19. Ak sa potvrdia očakávania a Federálny rezervný systém (Fed) budúci mesiac zníži úrokové sadzby, mohlo by sa to prejaviť aj na poklese nákladov na hypotéky, uviedol Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR. Mzdy zároveň v súčasnosti rastú rýchlejším tempom ako ceny domov, vďaka čomu majú kupujúci väčší výber, dodal.
