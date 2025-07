Washington 23. júla (TASR) - Predaj starších domov v USA v júni klesol viac, ako sa očakávalo, čo naznačuje, že pokles na trhu s nehnuteľnosťami by sa mohol prehlbovať, keďže vyššie úrokové sadzby hypoték a ekonomická neistota odrádzajú potenciálnych kupcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila v stredu údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).



Predaj domov minulý mesiac klesol o 2,7 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,93 milióna jednotiek. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpovedali, že predaj existujúcich domov klesne na úroveň štyri milióny jednotiek. V medziročnom porovnaní predaj v júni stagnoval.



„Vysoké úrokové sadzby hypoték spôsobujú, že predaj domov zostáva na cyklických minimách,“ uviedol Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR. „Ak by priemerné úrokové sadzby hypoték klesli na 6 %, naša analýza scenárov naznačuje, že ďalších 160.000 nájomcov by sa stalo prvými vlastníkmi nehnuteľností a zvýšila by sa predajná aktivita existujúcich vlastníkov nehnuteľností,“ dodal.



Priemerná sadzba 30-ročnej hypotéky s fixnou úrokovou sadzbou sa tento rok pohybovala tesne pod 7 % po tom, ako Federálny rezervný systém (Fed) pozastavil znižovanie úrokových sadzieb v dôsledku obáv, že protekcionistická obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa podnieti infláciu. Očakáva sa, že centrálna banka na záver svojho zasadnutia budúci týždeň ponechá svoju referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu v rozmedzí 4,25 % až 4,50 %. Fed v roku 2024 znížil sadzby trikrát, naposledy v decembri.