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Predaj starších domov v USA v júni nečakane klesol
Zo sledovaných štyroch regiónov vzrástol predaj iba na Severovýchode. V oblastiach Juh, Západ aj Stredozápad zaznamenali pokles.
Autor TASR
Washington 9. júla (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch zaznamenal v júni nečakaný pokles. Vývoj na trhu ovplyvnili podľa analytikov vysoké úrokové sadzby hypoték a rast cien domov na rekordnú hodnotu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).
Predaj starších domov v USA klesol v júni o 2,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,09 milióna domov. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s rastom predaja na ročnú mieru 4,20 milióna domov.
Od obchodov odrádzajú do veľkej miery vysoké úrokové sadzby hypoték. Tie síce zaznamenali pokles v porovnaní s obdobím tesne po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára, keď výrazne vzrástli, stále sú však na vyššej úrovni než pred začiatkom konfliktu. Vtedy boli zhruba o 45 bázických bodov nižšie než v súčasnom období.
Zároveň ceny domov vzrástli na nový rekord. Mediánová cena staršieho domu v USA sa v júni medziročne zvýšila o 1,8 % na 440.600 USD (385.308 eur).
Zo sledovaných štyroch regiónov vzrástol predaj iba na Severovýchode. V oblastiach Juh, Západ aj Stredozápad zaznamenali pokles.
(1 EUR = 1,1435 USD)
Predaj starších domov v USA klesol v júni o 2,4 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,09 milióna domov. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s rastom predaja na ročnú mieru 4,20 milióna domov.
Od obchodov odrádzajú do veľkej miery vysoké úrokové sadzby hypoték. Tie síce zaznamenali pokles v porovnaní s obdobím tesne po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára, keď výrazne vzrástli, stále sú však na vyššej úrovni než pred začiatkom konfliktu. Vtedy boli zhruba o 45 bázických bodov nižšie než v súčasnom období.
Zároveň ceny domov vzrástli na nový rekord. Mediánová cena staršieho domu v USA sa v júni medziročne zvýšila o 1,8 % na 440.600 USD (385.308 eur).
Zo sledovaných štyroch regiónov vzrástol predaj iba na Severovýchode. V oblastiach Juh, Západ aj Stredozápad zaznamenali pokles.
(1 EUR = 1,1435 USD)