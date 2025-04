Predaj starších domov v USA v marci klesol

Washington 24. apríla (TASR) - Predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v marci 2025 klesol viac, ako sa čakalo. To poukazuje na letargický štart jarnej sezóny. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa NAR sa predaj už existujúcich domov v USA v marci 2025 znížil medzimesačne o 5,9 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,02 milióna. Analytici pričom očakávali, že dosiahne 4,13 milióna domov.



Marcový pokles predaja domov bol najprudší za viac ako dva roky, od novembra 2022, keď sa znížil o 6,7 %. V medziročnom porovnaní sa predaj domov v marci 2025 znížil o 2,4 %.



Podľa hlavného ekonóma NAR Lawrencea Yuna „nákup a predaj domov zostal v marci pomalý v dôsledku problémov s cenovou dostupnosťou spojených s vysokými hypotekárnymi sadzbami“.



Priemerná úroková sadzba z hypotéky v USA minulý týždeň stúpla na 6,83 %. To je jej najvyššia úroveň za osem týždňov a predstavuje významnú prekážku pre potenciálnych kupcov nehnuteľností, skonštatoval Yun.



Ceny domov v marci v medziročnom porovnaní vzrástli už 21. mesiac po sebe, aj keď pomalším tempom. Takzvaný medián ceny domov sa v marci zvýšil oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o 2,7 % na 403.700 USD (354.869,90 eura). To je historické maximum pre mesiac marec, ale najmenší medziročný nárast od augusta.



Trh s nehnuteľnosťami v USA čelí poklesu predaja od roku 2022, keď sa hypotekárne sadzby začali zvyšovať. Predaj predtým obývaných domov v USA vlani dosiahol najnižšiu úroveň za takmer 30 rokov.



Na konci minulého mesiaca bolo 1,33 milióna nepredaných domov, čo je o 8,1 % viac ako vo februári, uviedol NAR. „Mal som pocit, že väčší inventár povedie k väčšiemu predaju, ale nie je to tak,“ dodal Yun.



(1 EUR = 1,1376 USD)