Washington 19. novembra (TASR) - Predaj starších domov v USA v októbri prekvapujúco pokračoval v raste. Ukázala to vo štvrtok správa americkej Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).



Konkrétne sa predaj už existujúcich obytných nehnuteľností v USA v októbri zvýšil medzimesačne o 4,3 % na ročnú mieru 6,85 milióna, po septembrovom náraste o 9,9 % na revidovanú ročnú mieru 6,57 milióna domov.



Z toho predaj rodinných domov v októbri vzrástol o 4,1 % na ročnú mieru 6,12 milióna, zatiaľ čo predaj bytov sa zvýšil o 5,8 % na 730.000 osôb.



Októbrový rast bol prekvapením pre ekonómov, ktorí očakávali pokles predaja rezidenčných nehnuteľností minulý mesiac o 1,4 % na 6,45 milióna z pôvodných 6,54 milióna v septembri pred revíziou.



Vďaka nečakanému nárastu dosiahol predaj existujúcich domov v októbri najvyššiu úroveň od februára 2006. A v medziročnom porovnaní sa zvýšil o 26,6 %.



„Ak vezmeme do úvahy, že sa stále nachádzame v období vysokej nezamestnanosti v porovnaní s úrovňou pred pandémiou nového koronavírusu, dosiahol tento rok sektor bývania pozoruhodne dobré výsledky,“ uviedol hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun.



„Nárast predaja v ostatných mesiacoch vyrovnal jarné straty na trhu. Po správach, že čoskoro bude k dispozícii vakcína proti ochoreniu COVID-19 a s hypotekárnymi úrokovými sadzbami, ktoré sa budú v roku 2021 pohybovať okolo 3 %, predpokladám, že rast realitného trhu bude pokračovať aj v roku 2021.“



V správe NAR sa uvádza tiež, že tzv. medián ceny starších domov dosiahol v októbri 313.000 USD (264.536,85 eura), čo predstavuje nárast o 0,5 % z 311.400 USD v septembri a o 15,5 % z 271.100 USD pred rokom.



Medzitým sa ponuka domov na predaj v októbri ešte znížila, a to na 1,42 milióna jednotiek. To je pokles o 2,7 % z 1,46 milióna v septembri a medziročne až o 19,8 % zo 1,77 milióna domov v októbri 2019.