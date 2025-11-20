< sekcia Ekonomika
Predaj starších domov v USA vzrástol v októbri na osemmesačné maximum
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch minulý mesiac vzrástol na najvyššiu úroveň za osem mesiacov, keď záujemcovia o nehnuteľnosti využili pokles úrokových sadzieb na hypotékach. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters, ktoré zverejnili údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).
Predaj starších domov v USA vzrástol v októbri o 1,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,10 milióna jednotiek oproti rastu o 1,3 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyšší objem predaja od februára tohto roka. Výsledky sú zároveň lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom na 4,08 milióna jednotiek.
„Predaj domov vzrástol minulý mesiac napriek vládnemu shutdownu. Záujemcovia o kúpu domu totiž využili pokles úrokových sadzieb hypoték,“ povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun.
Americký trh s bývaním je v útlme od roku 2022, keď úroky na hypotékach začali rásť. Minulý rok klesol predaj starších domov na najnižšiu úroveň za takmer 30 rokov. Predaj zotrval na nízkej úrovni aj v tomto roku, na jeseň ho však podporil pokles úrokov na 30-ročných hypotékach na najnižšiu úroveň za viac než rok.
