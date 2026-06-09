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Predaj starších domov v USA vzrástol výraznejšie, než sa očakávalo
Predaj starších domov sa v máji zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,170 milióna jednotiek.
Autor TASR
Washington 9. júna (TASR) - Predaj starších domov v Spojených štátoch sa minulý mesiac zvýšil, pričom rast prekonal očakávania. Podľa ekonómov trh čiastočne podporil fakt, že vývoj úrokových sadzieb hypoték je v porovnaní s minulým rokom priaznivejší. Informovali o tom agentúry AP, AFP a Reuters, ktoré sa odvolali na najnovšie údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR).
Predaj starších domov sa v máji zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,170 milióna jednotiek, uviedla v utorok NAR s tým, že ide o najvýraznejší rast od decembra minulého roka. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, že predaj domov vzrastie na ročnú mieru 4,07 milióna jednotiek. O 3,2 % sa predaj domov zvýšil aj v medziročnom porovnaní.
Vývoj na trhu so staršími domami podporili tri zo štyroch sledovaných regiónov. Predaj domov vzrástol na Severovýchode, na Stredozápade aj v regióne Juh. Rast nezaznamenal iba región Západ, ani tu však predaj domov neklesol, ale v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stagnoval.
Predaj starších domov sa v máji zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,2 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,170 milióna jednotiek, uviedla v utorok NAR s tým, že ide o najvýraznejší rast od decembra minulého roka. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, že predaj domov vzrastie na ročnú mieru 4,07 milióna jednotiek. O 3,2 % sa predaj domov zvýšil aj v medziročnom porovnaní.
Vývoj na trhu so staršími domami podporili tri zo štyroch sledovaných regiónov. Predaj domov vzrástol na Severovýchode, na Stredozápade aj v regióne Juh. Rast nezaznamenal iba región Západ, ani tu však predaj domov neklesol, ale v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stagnoval.